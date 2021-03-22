Мать и отчим насмерть забили 6-летнего мальчика

Жительница Новосибирской области и ее сожитель подозреваются в том, что насмерть забили 6-летнего мальчика. Об этом сообщает СУ СК России по региону.

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По данным ведомства, преступление было совершено 19 марта.

«В квартире одного из домов в д.п. Кудряшовский Новосибирской области было обнаружено тело 6-летнего мальчика с множественными телесными повреждениями», - отмечается в сообщении.

Мать и отчим весь день пили, а затем решили заняться воспитанием ребенка, выснили следователи.

«Со слов отчима, ( ) они начали избивать ребенка руками и ногами, нанеся ему не менее 50 ударов. От полученных повреждений тот скончался на месте», - подчеркивается в сообщении.

Мать мальчика и его отчим арестованы, им предъявлено обвинение в убийстве, совершенном группой лиц. Проведены допросы, а также очная ставка. При мужчина во всем признался, а мать мальчика свою вину отрицает, подчеркнули следователи.