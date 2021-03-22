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Москва

Подросток погасил Вечный огонь снежком 

Артём Кульша 3 часа назад
В Санкт-Петербурге подросток погасил Вечный огонь снежком. Об этом сообщает телеграм-канал Hue.
Некоторое время назад в одном из парков в Красносельском районе подросток бросил снежок в Вечный огонь, в результате чего тот погас. После этого подросток скрылся. В настоящее время полицейские разыскивают его. Инцидент попал в объектив камер видеонаблюдения.
На днях, как сообщал «Рамблер», трое подростков потушили Вечный огонь в парке Победы в Тольятти. Вчера в местной полиции сообщили, что разыскивают подозреваемых.
На прошлой неделе в городе Заинске в Татарстане четверо несовершеннолетних подожгли венок, находившийся рядом с Вечным огнем. Огонь перекинулся на памятник воину-освободителю и уничтожил его.
В начале марта в управлении внутренних дел по Калмыкии сообщили об установлении личности 11-летнего подростка, который сушил кроссовок у мемориала Вечного огня в Элисте, а также о том, что его родители будут привлечены к ответственности за неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетних.
В феврале в Петербурге двое неизвестных забросали снегом Вечный огонь на Марсовом поле, в результате чего тот погас.
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Происшествия , Видео
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