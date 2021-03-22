В Подмосковье собаки задушили 11-летнюю девочку

Представитель ведомства отметила, что трагедия произошла 21 марта в Истре. Девочка вышла на прогулку со своими двумя собаками во двор частного дома. При этом ее родители остались дома. Около 11 часов утра соседи обнаружили, что ребенок мертв.
«Анализ повреждений на шее девочки и обнаружение на снегу во дворе четырех фрагментов разорванного шарфа позволили прийти к выводу, что две собаки породы кане-корсо, с которыми девочка была на прогулке, причинили ей удушение, натягивая шарф на ее шее», - рассказала Врадий.
Следствием проводится проверка обстоятельств смерти девочки, опрошены свидетели, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Как сообщал «Рамблер», в последнее время в России участились случаи нападений бездомных животных на людей. Так, в конце 2020 года неподалеку от одной из школ в Красноярске четыре собаки напали на девятилетнюю ученицу третьего класса. Девочка была госпитализирована с рваными ранами рук и головы.