В Подмосковье собаки задушили 11-летнюю девочку

Представитель ведомства отметила, что трагедия произошла 21 марта в Истре. Девочка вышла на прогулку со своими двумя собаками во двор частного дома. При этом ее родители остались дома. Около 11 часов утра соседи обнаружили, что ребенок мертв.

Как сообщал «Рамблер», в последнее время в России участились случаи нападений бездомных животных на людей. Так, в конце 2020 года неподалеку от одной из школ в Красноярске четыре собаки напали на девятилетнюю ученицу третьего класса. Девочка была госпитализирована с рваными ранами рук и головы.