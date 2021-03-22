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Полицейский застрелил попытавшегося угнать скорую мужчину

Артём Кульша
6 часов назад
В Московской области сотрудник полиции застрелил мужчину, который пытался угнать машину скорой помощи и напал на него с лопатой. Об этом сообщает телеграм-канал «112».
Полицейский застрелил попытавшегося угнать скорую мужчину
Фото: ТАССТАСС
Некоторое время назад бригада скорой оказала в автомобиле помощь приезжему из Тывы Амиру Дамбо-Хоо, который был ранен ножом в шею. После этого пациент перелез на переднее сиденье машины через форточку, ударил водителя и сделал попытку уехать. Водитель успел вытащить ключи из замка зажигания.
После этого Дамбо-Хоо покинул салон авто, взял штыковую лопату и стал угрожать ею окружающим. Медики вызвали полицейских. Те стали уговаривать мужчину сдаться. В какой-то момент они произвели предупредительные выстрелы.
Несмотря на это, мужчина напал на них. Тогда участковый в звании майора Юрий Суздалев пять раз выстрелил Дамбо-Хоо в область грудной клетки и живота. Мужчина скончался в результате полученных ранений.
В августе, как сообщал «Рамблер», в Санкт-Петербурге 28-летний водитель автомобиля ВАЗ-2109, уроженец Дагестана, судимый за участие в незаконном вооруженном формировании и незаконный сбыт оружия, напал на двоих сотрудников патрульно-постовой службы полиции, после того как они обнаружили в его машине сверток с обрезами винтовки и ружья. Один из полицейских застрелил нападавшего.
Происшествия,Московская Область,
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