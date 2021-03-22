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Репетитор из Москвы избил ученицу на занятии

Lenta.ru
6 часов назад
Репетитор по математике из Москвы избил свою ученицу на занятии. Об этом сообщает РЕН ТВ. По информации издания, у девушки зафиксировали черепно-мозговую травму, сотрясение головного мозга и ушиб плеча.
Репетитор из Москвы избил ученицу на занятии
Фото: ТАССТАСС
Пострадавшая обратилась к правоохранителям. В главке МВД по Москве отметили, что проводят проверку по статьям 144-145 УПК.
Ранее 74-летнего директора школы в Карачаево-Черкесии обвинили в избиении ученика. Тогда в сети появилось видео, на котором виден лежащий на больничной кровати и плачущий ребенок.
Происшествия,МВД,Москва,
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