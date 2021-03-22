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Москва

ФСБ задержала наркодилеров в Подмосковье 

Павел Тиунов 51 минуту назад
Сотрудники ФСБ задержали производителей синтетических наркотиков, которые готовили к продаже более 40 килограммов запрещенных веществ, сообщает ТАСС. Задержанным грозит пожизненное лишение свободы.
В Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ заявили, что лаборатория располагалась на территории Клинского городского округа Московской области.
На записи, опубликованной в Telegram-канале РИА Новости, видно, что контрразведчики задержали предполагаемых преступников в частном доме, в помещениях которого было найдено оборудование для производства наркотиков, весы, фасовочный материал, прекурсоры и т.д.

«Изъято наркотическое средство -PVP (Альфа-Пирролидинопентиофенон) общей массой не менее 40 кг», — заявили журналистам представители ЦОС.

Правоохранители отметили, что задержанная группа специализировалась на производстве наркотиков в особо крупных размерах. Партии реализовывались через интернет-магазины. Возбуждено уголовное дело по статье о производстве запрещенных веществ в особо крупных размерах. Если впоследствии вина задержанных будет доказана в суде, им грозит наказание вплоть до пожизненного лишения свободы.
Ранее, как сообщал «Рамблер», в центре Москвы задержали музыканта кавер-группы What's Up Band Ивана Будаева. Правоохранители обнаружили у него 11 свёртков с запрещенным веществом, ещё от трёх он попытался избавиться, выбросив их на землю. Общая масса наркотика, который Будаев имел при себе, составила 41,3 грамма, что оценивается полицейскими как партия крупного размера. Если впоследствии музыканта признают виновным, ему грозит наказание вплоть до 20 лет лишения свободы.
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Происшествия , Видео , ФСБ , РИА Новости , ИТАР-ТАСС
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