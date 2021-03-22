Родители убили ребенка в Новосибирске из-за чтения

Его мать и отчим весь день распивали алкогольные напитки, ближе к вечеру они решили заняться воспитанием сына: поставили в угол и заставили читать вслух книгу. Родителям не понравилось, что школьник читает текст невнятно — за это они стали избивать его ногами, нанесли около 50 ударов. Мальчик скончался от травм.