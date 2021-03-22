Склад «интернет-магазина» с 40 кг синтетики нашли в Клину

«Предпринятыми мерами установлены активные участники организованной преступной группы. В месте расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство а-PVP (Альфа-Пирролидинопентиофенон) общей массой не менее 40 кг, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества. В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена», — сообщили в ЦОС.