Склад «интернет-магазина» с 40 кг синтетики нашли в Клину

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Москва

ФСБ показала на видео склад «интернет-магазина» наркотиков 

Алевтина Жаркова 1 час назад
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность преступной группировки, занимавшейся производством и продажей синтетических наркотиков через интернет. Подпольная лаборатория находилась на территории Клинского городского округа в Подмосковье. В ходе проведения обысков в ней было изъято 40 килограмм синтетических запрещенных веществ.

«Предпринятыми мерами установлены активные участники организованной преступной группы. В месте расположения нарколаборатории изъято наркотическое средство а-PVP (Альфа-Пирролидинопентиофенон) общей массой не менее 40 кг, а также лабораторное оборудование и различные химические вещества. В результате задержания участников преступной группы с поличным деятельность подпольного производства пресечена», — сообщили в ЦОС.

Происшествия , Видео , Криминал , ФСБ
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