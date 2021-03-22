Водитель скорой открыл стрельбу в Москве

В Москве водитель скорой в ходе дорожного конфликта открыл стрельбу. Произошедший на пересечении Каширского шоссе и Шипиловской улицы накануне вечером инцидент зафиксировала камера видеорегистратора мимо проезжающего автомобиля. На кадры попала потасовка между людьми посреди проезжей части.
По данным ТАСС, водитель Ford Transit достал травматическое оружие и выстрелил из него в своего противника. В результате происшествия пострадал один человек, он был доставлен медицинское учреждение. Стрелявшего мужчину задержали полицейские.
Ранее сообщалось, что карета скорой помощи совершила наезд на женщину в Москве.