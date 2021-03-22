В деле Белозерцева могут появиться новые эпизоды

Как уточнил ранее ТАСС другой источник, вместе с Белозерцевым задержан глава группы фармацевтических компаний "Биотэк", бывший член Совета Федерации
, бывший продюсер и тесть певца Николая Баскова Борис Шпигель
, директор компании "Фармация " Антон Колосков, а также супруга Шпигеля и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве - Геннадий Марков
и Федор Федотов. Источник уточнил, что губернатор находился в разработке Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России
, его противоправная деятельность документировалась. Обыски начались в минувшую субботу и продолжились в воскресенье по месту жительства и в рабочем кабинете губернатора. При обыске у него было обнаружено не менее 500 млн рублей наличными.