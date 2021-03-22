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Москвича обманули при покупке беспилотного самолета

Вечерняя Москваиещё 2
7 часов назад
Житель столицы пострадал от действий интернет-мошенников. 25-летний мужчина оплатил крупную покупку на одном из сайтов, после чего обнаружил, что интернет-портал перестал работать. Об этом в понедельник, 22 марта, сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Москве.
Москвича обманули при покупке беспилотного самолета
Фото: РИА НовостиРИА Новости
Молодой человек собирался приобрести беспилотный самолет за 45 595 рублей в одном из интернет-магазинов. Он оплатил покупку через сайт с банковской карты. После перевода денег мужчина обнаружил, что торговая площадка перестала функционировать. Поняв, что стал жертвой мошенников, он обратился в полицию.
По данному факту возбудили уголовное дело по статье «Кража».
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