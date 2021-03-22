Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Директора фонда капремонта Приморья арестовали по подозрению в превышении полномочий 

ТАСС 55 минут назад
Директора фонда капремонта Приморья арестовали
Фото: РИА Новости
Первореченский районный суд Владивостока избрал арест в качестве меры пресечения директору приморского фонда капитального ремонта многоквартирных домов Андрею Горелову, сообщил ТАСС в понедельник представитель Следственного управления СК РФ по региону. Горелов подозревается в превышении должностных полномочий.

"Суд избрал Андрею Горелову меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца", — сообщили в следственном управлении.

Уголовное дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 286 УК РФ. По версии следствия, с января по сентябрь 2020 года Горелов оказал покровительство, а также способствовал успешной предпринимательской деятельности коммерческой организации, которая занималась реализацией элементов кровли и других строительных материалов. По делу проведены обыски, допрашиваются свидетели.
Видео дня. Сжёгшая сына заживо показала, как это происходило. И заплакала на суде
ТАСС: последние новости
Соцработники рассказали о состоянии девочки, найденной с умершей матерью в Москве Соцработники рассказали о состоянии девочки, найденной с умершей матерью в Москве Следствие считает, что полученная Белозерцевым взятка включала дорогие часы и автомобиль Следствие считает, что полученная Белозерцевым взятка включала дорогие часы и автомобиль На юго-востоке Москвы таксист ранил пассажира из травматического пистолета На юго-востоке Москвы таксист ранил пассажира из травматического пистолета
Происшествия , Криминал , Андрей Горелов , СКР , ИТАР-ТАСС , Владивосток , Приморский Край
Читайте также
Новости партнеров
Видео
Голая женщина с камнем напала на телеведущую в студии и попала на видео
01:30
Голая женщина с камнем напала на телеведущую в студии и попала на видео
Происшествия
Дом заподозренного во взятке пензенского губернатора показали на видео
00:50
Дом заподозренного во взятке пензенского губернатора показали на видео
Происшествия
Появилось видео задержания губернатора Пензенской области
00:51
Появилось видео задержания губернатора Пензенской области
Происшествия
Извержение вулкана Фаградальсфьядль сняли на видео
00:59
Извержение вулкана Фаградальсфьядль сняли на видео
В мире Происшествия
Появилось видео с места падения машины в реку на Кубани
00:47
Появилось видео с места падения машины в реку на Кубани
Происшествия
Опубликовано видео ДТП с перевернувшейся машиной в Твери
01:20
Опубликовано видео ДТП с перевернувшейся машиной в Твери
Происшествия
Огненный шар в небе над Вирджинией сняли на видео
00:21
Огненный шар в небе над Вирджинией сняли на видео
В мире США
Протесты против локдауна в Европе показали на видео
01:11
Протесты против локдауна в Европе показали на видео
Происшествия
Нападение актера из «Следа» на военного в Москве попало на видео
01:07
Нападение актера из «Следа» на военного в Москве попало на видео
Происшествия
Опубликовано видео последствий пожара в в Измайловском Кремле
00:25
Опубликовано видео последствий пожара в в Измайловском Кремле
Пожары Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение