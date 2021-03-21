В Дагестане сошла лавина 

"…На окраине села Цахур Рутульского района сошла лавина. Без дорожного сообщения остались девять населенных пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур — всего 779 домов, в которых проживают 3 899 человек, в том числе 976 детей, 14 социально значимых объектов", — говорится в сообщении.