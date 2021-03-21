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В Дагестане сошла лавина 

РИА Новости 21 минуту назад
В Дагестане сошла лавина
Фото: РИА Новости
Лавина сошла в Рутульском районе Дагестана и заблокировала дороги к девяти населенным пунктам, сообщает ГУ МЧС по региону.
Информация об инциденте поступила диспетчерам вечером в воскресенье.

"…На окраине села Цахур Рутульского района сошла лавина. Без дорожного сообщения остались девять населенных пунктов: Сюгут, Муслах, Мишлеш, Корш, Джинных, Оттал, Калял, Мухах, Кусур — всего 779 домов, в которых проживают 3 899 человек, в том числе 976 детей, 14 социально значимых объектов", — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что жертв, пострадавших и разрушений нет. Расчистку дороги планируется начать в 08.00 в понедельник.
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Происшествия , МЧС
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