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Москва

Губернатора Пензенской области доставили в Москву 

ТАСС 2 часа назад
Губернатора Пензенской области доставили в Москву
Фото: ТАСС
Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев, подозреваемый в получении взятки в размере более 31 млн рублей, этапирован в воскресенье вечером из Пензы в Москву. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Белозерцев доставлен в Москву. Из аэропорта его везут в изолятор временного содержания на Петровке. Утром с ним и другими фигурантами дела продолжатся следственные действия в Главном следственном управлении СК РФ", — сказал источник. Ожидается, что во второй половине дня следователь обратится в Басманный суд с ходатайством об избрании губернатору меру пресечения в виде заключения под стражу, добавил собеседник агентства.

Он уточнил, что вместе с Белозерцевым задержан глава группы фармкомпаний "Биотек", бывший член Совета Федерации, бывший продюсер певца Николая Баскова Борис Шпигель, директор компании "Фармация " Антон Колосков, а также супруга Шпигеля и два сотрудника представительства Пензенской области в Москве.
Источник уточнил, что губернатор находился в разработке Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России, его противоправная деятельность документировалась. Обыски начались в субботу вечером и продолжались в течение воскресенья по месту жительства и в рабочем кабинете губернатора. При обыске у него было обнаружено не менее 500 млн рублей.
Губернатору и Шпигелю грозит до 15 лет колонии.
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Комментарии 3
Происшествия , Борис Шпигель , Николай Басков , Иван Белозерцев , Совет Федерации , СКР , МВД , Москва , Пенза , Пензенская Область
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