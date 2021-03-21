Губернатора Пензенской области доставили в Москву 

"Белозерцев доставлен в Москву. Из аэропорта его везут в изолятор временного содержания на Петровке. Утром с ним и другими фигурантами дела продолжатся следственные действия в Главном следственном управлении СК РФ", — сказал источник. Ожидается, что во второй половине дня следователь обратится в Басманный суд с ходатайством об избрании губернатору меру пресечения в виде заключения под стражу, добавил собеседник агентства.