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Найденная у тела мёртвой матери девочка спаслась благодаря коту

News.ruиещё 3
14 минут назад
Домашний кот помог спасти жизнь годовалой девочки, двое суток находившейся в квартире с умершей матерью. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».
Найденная у тела матери девочка спаслась благодаря коту
Фото: РИА НовостиРИА Новости
По информации издания, за несколько дней до трагедии 38-летняя москвичка сообщила родственникам, что намерена отправиться на дачу вместе с маленькой дочкой. В скором времени она перестала выходить на связь. Бабушка девочки решила проведать родных, однако попасть в их квартиру она не смогла.
Стоя у двери, она услышала, что в квартире мяукает кот, который обычно отправлялся на дачу вместе с хозяевами. Заподозрив неладное, пожилая женщина вызвала скорую помощь.
В квартире медики обнаружили тело матери и годовалую дочку. Жизни ребёнка ничто не угрожает. В столичном департаменте труда и социальной защиты сообщили, что решение о судьбе девочки примут после выписки.
В департаменте социальной защиты уточнили, что ранее многодетная семья находилась в трудной жизненной ситуации и регулярно получала поддержку специалистов. Старшие дети в настоящее время проживают со своим отцом.
Ранее сообщалось, что в Самарской области мать задушила шестилетнюю дочь после ссоры. Женщина считала, что девочка слишком много времени проводит с телефоном. Об этом писал NEWS.ru.
Происшествия,Московский комсомолец,
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