Найденная у тела матери девочка спаслась благодаря коту

Домашний кот помог спасти жизнь годовалой девочки, двое суток находившейся в квартире с умершей матерью. Об этом рассказывает «Московский Комсомолец».

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По информации издания, за несколько дней до трагедии 38-летняя москвичка сообщила родственникам, что намерена отправиться на дачу вместе с маленькой дочкой. В скором времени она перестала выходить на связь. Бабушка девочки решила проведать родных, однако попасть в их квартиру она не смогла.

Стоя у двери, она услышала, что в квартире мяукает кот, который обычно отправлялся на дачу вместе с хозяевами. Заподозрив неладное, пожилая женщина вызвала скорую помощь.

В квартире медики обнаружили тело матери и годовалую дочку. Жизни ребёнка ничто не угрожает. В столичном департаменте труда и социальной защиты сообщили, что решение о судьбе девочки примут после выписки.

В департаменте социальной защиты уточнили, что ранее многодетная семья находилась в трудной жизненной ситуации и регулярно получала поддержку специалистов. Старшие дети в настоящее время проживают со своим отцом.