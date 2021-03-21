У пензенского губернатора нашли часы за 5 млн рублей

По его словам, коммерсант Борис Шпигель подарил губернатору часы Breguet стоимостью более 5 млн рублей. Это произошло после избрания Белозерцева главой региона.

«Этот подарок квалифицируется как взятка», — заявил источник.

Он отметил, что интерес к Белозерцеву у силовиков появился, когда проводились проверки региональных властей на предмет закупки лекарств. Возникло подозрение, что в Пензенской области препараты приобретают по завышенным ценам. После этого разговоры Белозерцева стали прослушивать.

Следствие считает, что Белозерцев получал взятки от главы компании «Биотэк» Шпигеля, его жены и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Общая сумма с января по сентябрь 2020 года превысила 31 млн рублей.

Белозерцев и Шпигель задержаны. Их подозревают в коррупции.

Белозерцев стал губернатором Пензенской области в 2015-м, а в прошлом году переизбрался на второй срок.