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Москва

Стала известна стоимость подаренных губернатору Белозерцеву часов 

Майк Габриелян 12 минут назад
У пензенского губернатора нашли часы за 5 млн рублей
Фото: РИА Новости
Подозреваемый во взятках губернатор Пензенской области Иван Белозерцев получил в подарок элитные часы за 5 млн рублей. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на информированный источник.
По его словам, коммерсант Борис Шпигель подарил губернатору часы Breguet стоимостью более 5 млн рублей. Это произошло после избрания Белозерцева главой региона.

«Этот подарок квалифицируется как взятка», — заявил источник.

Он отметил, что интерес к Белозерцеву у силовиков появился, когда проводились проверки региональных властей на предмет закупки лекарств. Возникло подозрение, что в Пензенской области препараты приобретают по завышенным ценам. После этого разговоры Белозерцева стали прослушивать.
Пензенского губернатора этапируют в Москву
Следствие считает, что Белозерцев получал взятки от главы компании «Биотэк» Шпигеля, его жены и директора ОАО «Фармация» Антона Колоскова. Общая сумма с января по сентябрь 2020 года превысила 31 млн рублей.
Белозерцев и Шпигель задержаны. Их подозревают в коррупции.
Белозерцев стал губернатором Пензенской области в 2015-м, а в прошлом году переизбрался на второй срок.
Ранее «Рамблер» сообщал, что пензенского губернатора этапируют в Москву.
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Происшествия , Борис Шпигель , Иван Белозерцев
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