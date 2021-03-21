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При обыске в доме губернатора Белозерцева нашли пачки денег, коллекцию дорогих часов и золотую посуду

ТК «Звезда»
1 час назад
При обыске в доме губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева сотрудники правоохранительных органов обнаружили большие запасы наличных денег. Об этом сообщили местные СМИ.
Также в доме чиновника следователи обнаружили коллекцию дорогих часов, золотую посуду и различные предметы роскоши.
Губернатора Пензенской области задержали по делу о взяточничестве. В ближaйшее время будут предъявлены обвинения, после чего следствие нaпрaвит в суд ходaтaйствa об избрaнии зaдержaнным меры пресечения в виде зaключения под стрaжу.
Происшествия,Видео,Иван Белозерцев,МВД,Пензенская Область,
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