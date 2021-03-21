В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Ребенок несколько дней прожил с мертвой матерью в Москве

Майк Габриелян
16 минут назад
Годовалая девочка несколько дней просидела в квартире наедине с умершей матерью. Инцидент произошел в Москве. Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.
Ребенок несколько дней прожил с мертвой матерью в Москве
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Дело контролирует уполномоченный по правам ребенка в Москве.
«Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Я нахожусь на связи с правоохранительными органами, социальными службами», – рассказала детский омбудсмен Ольга Ярославская.
Она отметила, что у девочки есть родственники. Предстоит решить, кто ее будет воспитывать, когда она выздоровеет.
Трагическая история произошла на севере Москвы, в доме на Планетной улице, уточняет МК.
В полицию обратилась 68-летняя пенсионерка. Она приехала домой к дочери и обнаружила ее мертвой. Рядом с трупом, в детском манеже, находилась годовалая девочка. Малютка была сильно обезвожена, ее срочно госпитализировали.
Медэксперты говорят, что мать ребенка умерла примерно три дня назад. Причина пока не установлена. Женщина воспитывала дочку одна. Ранее она была поставлена на учет за неисполнение родительских обязанностей, поскольку злоупотребляла спиртным. У умершей остались и другие дети, постарше. Об их судьбе пока не сообщается.
Ранее «Рамблер» сообщал, что во Львове от укуса змеи и отсутствия сыворотки в больнице умерла 4-летняя девочка.
Происшествия,МВД,ИТАР-ТАСС,Москва,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители