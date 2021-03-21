Ребенок несколько дней прожил с мертвой матерью в Москве

Годовалая девочка несколько дней просидела в квартире наедине с умершей матерью. Инцидент произошел в Москве . Ребенка госпитализировали в тяжелом состоянии, сообщает ТАСС.

Дело контролирует уполномоченный по правам ребенка в Москве.

«Сейчас девочка находится в больнице в тяжелом состоянии, за ее жизнь борются врачи. Я нахожусь на связи с правоохранительными органами, социальными службами», – рассказала детский омбудсмен Ольга Ярославская.

Она отметила, что у девочки есть родственники. Предстоит решить, кто ее будет воспитывать, когда она выздоровеет.

Трагическая история произошла на севере Москвы, в доме на Планетной улице, уточняет МК.

В полицию обратилась 68-летняя пенсионерка. Она приехала домой к дочери и обнаружила ее мертвой. Рядом с трупом, в детском манеже, находилась годовалая девочка. Малютка была сильно обезвожена, ее срочно госпитализировали.

Медэксперты говорят, что мать ребенка умерла примерно три дня назад. Причина пока не установлена. Женщина воспитывала дочку одна. Ранее она была поставлена на учет за неисполнение родительских обязанностей, поскольку злоупотребляла спиртным. У умершей остались и другие дети, постарше. Об их судьбе пока не сообщается.