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В петербургских «Крестах» заточкой убили арестанта 

ИА Regnum и ещё 1 1 час назад
Драка в «Крестах» закончилась убийством
Фото: РИА Новости
В следственном изоляторе №1 УФСИН России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, больше известном как «Кресты-2», находившегося под стражей 38-летнего мужчину убил более молодой сокамерник, нанеся ему множественные удары самодельно изготовленным колющим предметом. Возбуждено уголовное дело.
Как сообщили 21 марта в Главном следственном управлении СКР по Санкт-Петербургу, причинение смерти произошло 20 марта в камере СИЗО-1 в ходе ссоры. Погибший мужчина содержался в «Крестах» по обвинению в совершении умышленного причинения тяжкого вреда здоровью, повлекшего по неосторожности смерть потерпевшего. Его убил мужчина, 1987 года рождения, уже осужденный за разбой (приговор в законную силу пока не вступил).
Теперь в отношении него возбуждено новое уголовное дело по части 1 ст. 105 УК РФ («Убийство»). Решается вопрос об избрании ему меры пресечения и предъявлении обвинения. «В ходе расследования уголовного дела будут выяснены причины и условия, способствовавшие совершению преступления», — пообещали в ГСУ СКР по Санкт-Петербургу.
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Происшествия , ФСИН , Ленинградская область , Санкт-Петербург
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