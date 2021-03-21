Московский таксист прострелил голову пассажиру

Москве произошел конфликт между таксистом и двумя пассажирами, которые сперва отказались оплачивать поездку, а затем и вовсе напали на водителя. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает РЕН ТВ

По данным телеканала, такси было заказано из Реутова в Некрасовку. При этом клиенты находились в состоянии алкогольного опьянения. В пути они меняли адреса, а после завершения поездки заявили, что не будут платить. Пассажиры напали на водителя, а тот в ответ достал пистолет и попытался напугать дебоширов предупредительным выстрелом. Не добившись результата, таксист начал стрелять в клиентов.

Один из нападавших был ранен в голову, его госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка.