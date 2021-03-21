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Московский таксист прострелил голову отказавшемуся платить пассажиру 

Мослента и ещё 5 4 часа назад
Московский таксист прострелил голову пассажиру
Фото: РИА Новости
В Москве произошел конфликт между таксистом и двумя пассажирами, которые сперва отказались оплачивать поездку, а затем и вовсе напали на водителя. Об этом в воскресенье, 21 марта, сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, такси было заказано из Реутова в Некрасовку. При этом клиенты находились в состоянии алкогольного опьянения. В пути они меняли адреса, а после завершения поездки заявили, что не будут платить. Пассажиры напали на водителя, а тот в ответ достал пистолет и попытался напугать дебоширов предупредительным выстрелом. Не добившись результата, таксист начал стрелять в клиентов.
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Один из нападавших был ранен в голову, его госпитализировали. По факту инцидента проводится проверка.
Ранее конфликт между двумя женщинами и таксистом, начавшийся из-за парковочного места в Москве, перерос в драку. Все участники драки уже подали друг на друга заявления в полицию. Известно, что у женщин медики обнаружили ушибы и ссадины, на теле мужчины повреждений не оказалось.
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Происшествия , РЕН ТВ , Москва , Московская область , Реутов
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