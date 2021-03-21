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Москва

Пензенского губернатора этапируют в Москву 

Говорит Москва и ещё 1 28 минут назад
Иван Белозерцев подозревается в получении крупной взятки.
Как ожидается, вопрос об аресте чиновника решится в понедельник. На аналогичной мере пресечения СКР будет настаивать и для бизнесмена Бориса Шпигеля.

«Это особо тяжкое преступление. Губернатора этапируют в Москву. Ходатайство следствия будет рассматриваться в Басманном суде, возможно, завтра», — рассказал ТАСС источник в правоохранительных органах.

По словам собеседника агентства, всего по делу о коррупции задержаны шесть человек, а передача денег проходила в Москве.
Главу Пензенской области Белозерцева задержали
Следствие считает, что за взятку в 31 млн рублей группа компаний «Биотек», принадлежащая Борису Шпигелю, получила конкурентные преимущества при заключении госконтрактов на поставку лекарственных препаратов и медицинских изделий Пензенской области.
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Происшествия , Видео , Борис Шпигель , Иван Белозерцев , СКР , МВД , ИТАР-ТАСС , Москва , Пензенская Область
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