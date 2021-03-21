В Россию экстрадировали наркоторговца «Педро»

Испания экстрадировала в Россию известного наркоторговца по прозвищу «Педро» — эквадорца Кортеса Кинонеса Крансиско Шавье. Он обвиняется в контрабанде и сбыте крупной партии кокаина. Его будут судить в России. На этом настояла генпрокуратура России, сообщает сайт надзорного ведомства.
Осенью 2018 года Шавье с подельниками привез из Эквадора в Петербург 7 килограммов кокаина. Груз прибыл на на теплоходе "Baltic Autumn". Наркотики разошлись по городу.
"В июне 2020 года обвиняемого задержали в Испании. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о его экстрадиции, который в феврале 2021 года был удовлетворен", — заявили в генпрокуратуре.
Там отметили, что Педро доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на Украине в бананах обнаружили рекордную партию наркотиков.