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Испания экстрадировала в Россию наркоторговца «Педро» 

Майк Габриелян 1 час назад
В Россию экстрадировали наркоторговца «Педро»
Фото: Reuters
Испания экстрадировала в Россию известного наркоторговца по прозвищу «Педро» — эквадорца Кортеса Кинонеса Крансиско Шавье. Он обвиняется в контрабанде и сбыте крупной партии кокаина. Его будут судить в России. На этом настояла генпрокуратура России, сообщает сайт надзорного ведомства.
Осенью 2018 года Шавье с подельниками привез из Эквадора в Петербург 7 килограммов кокаина. Груз прибыл на на теплоходе "Baltic Autumn". Наркотики разошлись по городу.

"В июне 2020 года обвиняемого задержали в Испании. Генеральная прокуратура Российской Федерации направила зарубежным коллегам запрос о его экстрадиции, который в феврале 2021 года был удовлетворен", — заявили в генпрокуратуре.

Там отметили, что Педро доставят в Москву в сопровождении сотрудников ФСИН и российского бюро Интерпола.
Ранее «Рамблер» сообщал, что на Украине в бананах обнаружили рекордную партию наркотиков.
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Происшествия , Генпрокуратура РФ , ФСИН , Интерпол
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