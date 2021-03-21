На японской АЭС после землетрясения упала деталь

В результате сильного землетрясения, произошедшего накануне на северо-востоке Японии , в бассейн с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) на третьем реакторе АЭС «Онагава» упала деталь от опоры, предназначенной для техосмотра. Об этом сообщил оператор станции — компания Tohoku Electric Power.

Обнаружено падение детали от опоры для техосмотра в бассейн с ОЯТ на третьем реакторе, и на полу верхнего этажа его корпуса обнаружено падение двух деталей от опоры для техосмотра, — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Специалисты выразили уверенность, что небольшая деталь отрицательного воздействия на сборки с ОЯТ не окажет. Кроме того, в Tohoku Electric Power сообщили о появившихся трещинах на стекле на потолке в коридоре, ведущем к первому и второму корпусам.

На первом реакторе АЭС «Онагава» в данный момент идут работы по подготовке к демонтажу, второй и третий реакторы остановлены на плановый техосмотр. В бассейне на третьем реакторе находятся 1386 сборок с ОЯТ.

Как писал NEWS.ru, после прошедшего землетрясения в Японии ещё в течение недели возможны афтершоки. Об этом сообщил представитель Главного метеоуправления страны на экстренной пресс-конференции. После подземных толчков было приостановлено движение скоростных поездов «Синкансен» по линии Тохоку, около 200 жилых домов в префектуре Мияги остались обесточенными. Сбоев в работе расположенных в районе землетрясения АЭС зафиксировано не было.

Магнитуда землетрясения в Японии составила 6,9. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио.