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В бассейн на японской АЭС после землетрясения упала деталь 

News.ru 1 час назад
На японской АЭС после землетрясения упала деталь
Фото: NHK
В результате сильного землетрясения, произошедшего накануне на северо-востоке Японии, в бассейн с отработанным ядерным топливом (ОЯТ) на третьем реакторе АЭС «Онагава» упала деталь от опоры, предназначенной для техосмотра. Об этом сообщил оператор станции — компания Tohoku Electric Power.

Обнаружено падение детали от опоры для техосмотра в бассейн с ОЯТ на третьем реакторе, и на полу верхнего этажа его корпуса обнаружено падение двух деталей от опоры для техосмотра, — цитирует РИА Новости сообщение компании.

Специалисты выразили уверенность, что небольшая деталь отрицательного воздействия на сборки с ОЯТ не окажет. Кроме того, в Tohoku Electric Power сообщили о появившихся трещинах на стекле на потолке в коридоре, ведущем к первому и второму корпусам.
На первом реакторе АЭС «Онагава» в данный момент идут работы по подготовке к демонтажу, второй и третий реакторы остановлены на плановый техосмотр. В бассейне на третьем реакторе находятся 1386 сборок с ОЯТ.
Как писал NEWS.ru, после прошедшего землетрясения в Японии ещё в течение недели возможны афтершоки. Об этом сообщил представитель Главного метеоуправления страны на экстренной пресс-конференции. После подземных толчков было приостановлено движение скоростных поездов «Синкансен» по линии Тохоку, около 200 жилых домов в префектуре Мияги остались обесточенными. Сбоев в работе расположенных в районе землетрясения АЭС зафиксировано не было.
Магнитуда землетрясения в Японии составила 6,9. Сильные подземные толчки ощущались в ряде северо-восточных и восточных префектур страны, включая Фукусиму, Ибараки, Иватэ, Сайтаму, Токио.
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Происшествия , РИА Новости , Япония
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