В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Источник: главу Пензенской области задержали по подозрению в должностных преступлениях

ТАСС
1 час назад
Губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева задержали по подозрению в получении взятки в размере 31 млн рублей от бизнесмена Бориса Шпигеля. Об этом журналистам сообщила официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.
Главу Пензенской области Белозерцева задержали
Фото: ТАССТАСС
"В Главном следственном управлении СК на основании материалов МВД России возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк", и других лиц. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки")", - сказала Петренко.
По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым. Ранее об их задержании ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.
Петренко уточнила, что взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для учреждений здравоохранения Пензенской области.
"В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, и следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.
Как уточнил источник в правоохранительных органах, обыски у губернатора и иных должностных лиц проводятся с минувшей субботы сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.
"Обыски проведены в местах проживания, а также в кабинете губернатора. Он будет этапирован в Москву", - сказал источник.
Всего в рамках дела задержаны шесть человек. По словам источника, взятки губернатора получал в Москве.
Борис Шпигель - известный бизнесмен, политик и продюсер. Он бывший тесть и продюсер певца Николая Баскова.
Происшествия,Борис Шпигель,Светлана Петренко,Иван Белозерцев,Николай Басков,СКР,МВД,ИТАР-ТАСС,Пензенская Область,
368
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители