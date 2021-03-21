Главу Пензенской области Белозерцева задержали

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"В Главном следственном управлении СК на основании материалов МВД России возбуждено уголовное дело в отношении губернатора Пензенской области Ивана Белозерцева, Бориса Шпигеля, возглавляющего группу фармацевтических компаний "Биотэк", и других лиц. Они подозреваются в совершении преступлений, предусмотренных ч. 5 ст. 291, ч. 6 ст. 290 УК РФ ("Дача взятки", "Получение взятки")", - сказала Петренко.

По данным следствия, с января по сентябрь 2020 года Белозерцев получил от Шпигеля, его супруги и директора ОАО "Фармация" Антона Колоскова взятки через посредников в виде денег и иных ценностей на сумму, превышающую 31 млн рублей. Шпигель задержан вместе с Белозерцевым. Ранее об их задержании ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

Петренко уточнила, что взятки передавались за предоставление группе компаний "Биотэк" конкурентных преимуществ при заключении государственных контрактов, связанных с оказанием услуг по приемке, контролю качества и сроков годности, хранению, отпуску и доставке лекарственных препаратов, изделий медицинского назначения, реактивов, закупаемых за счет бюджетных средств для учреждений здравоохранения Пензенской области.

"В ближайшее время задержанным будет предъявлено обвинение, и следствие направит в суд ходатайства об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу", - сказала Петренко.

Как уточнил источник в правоохранительных органах, обыски у губернатора и иных должностных лиц проводятся с минувшей субботы сотрудниками Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции МВД России.

"Обыски проведены в местах проживания, а также в кабинете губернатора. Он будет этапирован в Москву", - сказал источник.

Всего в рамках дела задержаны шесть человек. По словам источника, взятки губернатора получал в Москве.