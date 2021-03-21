Полиция пришла к губернатору Пензенской области

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"Губернатора опрашивают в рамках следственных действий. Сотрудники ГУЭБиПК (Главного управления экономической безопасности и противодействия коррупции) МВД проводят обыски у целого ряда чиновников Пензенской области", - сказал собеседник агентства.

Источник не уточнил, в рамках какого дела проводятся следственные действия. Он пояснил, что речь идет о должностных преступлениях. Подозревается ли в чем-либо сам губернатор, пока неизвестно. При этом источник не подтвердил информацию о его задержании.

Пресс-служба главы и правительства Пензенской области не располагает данными о следственных действиях правоохранительных органов в отношении губернатора, сообщила пресс-секретарь Белозерцева Дина Черемушкина.

"В настоящее время мы не располагаем данными относительно действий силовых структур, распространяющейся в социальных сетях, вследствие чего данную информацию не комментируем", - сообщила она.

Иван Белозерцев родился 15 сентября 1958 года в селе Бараново Орловской области. В 1980 году окончил Ульяновское гвардейское высшее танковое командное училище им. В. И. Ленина, в 1992 году - Гуманитарную академию Вооруженных сил РФ. В 2000 году был избран депутатом Пензенской городской думы, в 2004-2005 годах - председатель гордумы, с 2005 по 2012 год - глава города Пензы, в 2012-2015 годах. - депутат Заксобрания Пензенской области, председатель регионального парламента.