Следственный комитет объявил, что вместе с оперативными сотрудниками полиции задержал двух молодых людей, которые избили в Ставрополе мужчину с маленьким ребёнком на руках за сделанное им замечание.

Имена задержанных не называются. Известно, что одному из них 19 лет, другому 21 год. Молодые люди ранее неоднократно привлекались к уголовной и административной ответственности, в том числе за причинение вреда здоровью.

В настоящий момент следователь СКР проводит с задержанными следственные действия и будет ходатайствовать перед судом об избрании им меры пресечения в виде заключения под стражу, пояснили в ведомстве.

Напомним, 17 марта в одном из микрорайонов Ставрополя подозреваемые спровоцировали конфликт с прохожим. Они поочередно ударили кулаком в лицо 41-летнего мужчину, державшего за руку своего 3-летнего сына. В результате мужчина упал вместе с ребенком, а хулиганы сбежали. Пострадавший мужчина с двухсторонним открытым переломом челюсти был госпитализирован.