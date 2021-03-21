Руководитель кружка в школе растлевал учениц

"Возбуждено уголовное дело против председателя некоммерческого партнерства "Совет муниципальных образований республики Саха (Якутия)", председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, руководителя школьного кружка в поселке Марха города Якутска. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)… Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.