Руководитель кружка в школе растлевал учениц

Следователи в Якутске арестовали руководителя кружка одной из местных школ по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних школьниц, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Якутии.
"Возбуждено уголовное дело против председателя некоммерческого партнерства "Совет муниципальных образований республики Саха (Якутия)", председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, руководителя школьного кружка в поселке Марха города Якутска. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)… Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.
Ранее в правоохранительные органы обратилась жительница Якутска, которая сообщила, что руководитель кружка совершил в отношении ее 10-летней внучки насильственные действия сексуального характера. Позднее следователи установили, что подозреваемый совершил в отношении развратные действия в отношении девочки 13 лет.
В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства происшествий, специалисты республиканского Центра психологической поддержки молодежи оказывают девочкам психологическую помощь.
Как сообщил РИА Новости источник в парламенте Якутии, фигурант дела являлся депутатом высшего законодательного органа республики второго созыва.