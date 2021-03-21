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В Якутске руководителя школьного кружка заподозрили в растлении учениц 

РИА Новости 24 минуты назад
Руководитель кружка в школе растлевал учениц
Фото: © Sputnik / Табылды Кадырбеков
Следователи в Якутске арестовали руководителя кружка одной из местных школ по обвинению в развратных действиях в отношении несовершеннолетних школьниц, сообщает пресс-служба следственного управления СК России по Якутии.

"Возбуждено уголовное дело против председателя некоммерческого партнерства "Совет муниципальных образований республики Саха (Якутия)", председателя Ассоциации профсоюзных организаций студентов и учащихся, руководителя школьного кружка в поселке Марха города Якутска. Его обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 135 УК РФ (развратные действия в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста), п. "б" ч. 4 ст. 132 УК (насильственные действия сексуального характера, совершенные в отношении лица, не достигшего 14-летнего возраста)… Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", — говорится в сообщении.

Ранее в правоохранительные органы обратилась жительница Якутска, которая сообщила, что руководитель кружка совершил в отношении ее 10-летней внучки насильственные действия сексуального характера. Позднее следователи установили, что подозреваемый совершил в отношении развратные действия в отношении девочки 13 лет.
В настоящее время следствие выясняет все обстоятельства происшествий, специалисты республиканского Центра психологической поддержки молодежи оказывают девочкам психологическую помощь.
Как сообщил РИА Новости источник в парламенте Якутии, фигурант дела являлся депутатом высшего законодательного органа республики второго созыва.
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Происшествия , СКР , МВД
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