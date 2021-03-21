Список самых криминогенных регионов России возглавил Санкт-Петербург. Лидерами по числу зарегистрированных преступлений также стали Тульская область и Адыгея. Кроме того, в первую десятку вошли Тува, Севастополь, Северная Осетия-Алания, Алтай, Чечня, Камчатский и Алтайский край.