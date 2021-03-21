Россиянка переехала вылетевшего на дорогу ребенка и скрылась 

Жительница Сургута переехала на автомобиле девочку, которая вылетела с горки и оказалась на дороге. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Видео с инцидентом было опубликовано 20 марта. По данным телеканала, ребенок не получил серьезных травм, однако ему потребовалась помощь медиков.

Кадр: РЕН ТВ

При этом находившаяся за рулем машины россиянка не оказала помощь девочке и скрылась с места происшествия. Правоохранители уже установили ее личность. Ее могут лишить водительских прав.

Также у полицейских могут быть вопросы к коммунальщикам, которые сразу после инцидента убрали со двора горку.