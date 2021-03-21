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Россиянка переехала вылетевшего на дорогу ребенка и скрылась 

Lenta.ru 21 минуту назад
Россиянка переехала вылетевшего на дорогу ребенка и скрылась
Фото: РИА Новости
Жительница Сургута переехала на автомобиле девочку, которая вылетела с горки и оказалась на дороге. Об этом сообщает РЕН ТВ.
Видео с инцидентом было опубликовано 20 марта. По данным телеканала, ребенок не получил серьезных травм, однако ему потребовалась помощь медиков.
Кадр: РЕН ТВ
При этом находившаяся за рулем машины россиянка не оказала помощь девочке и скрылась с места происшествия. Правоохранители уже установили ее личность. Ее могут лишить водительских прав.
Также у полицейских могут быть вопросы к коммунальщикам, которые сразу после инцидента убрали со двора горку.
Ранее в Амурской области следователи возбудили уголовное дело после ДТП, в результате которого снегоуборочная машина сбила ребенка. По информации следователей, при уборке снега двигавшийся по тротуару водитель спецтехники сбил семилетнюю девочку. Ребенка с травмами госпитализировали, в настоящее время пострадавшая находится в реанимации. По факту травмирования российской девочки возбудили уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения, повлекшее травмирование человека» (часть 1 статьи 264 УК РФ).
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Происшествия , РЕН ТВ , Амурская Область
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