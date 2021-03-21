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Украинец убил мать после просьбы устроиться на работу 

Lenta.ru 3 часа назад
Украинец убил мать после просьбы устроиться на работу
Фото: Reuters
В поселке Райгородок на территории контролируемого Украиной участка Донецкой области мужчина убил собственную мать после того, как она попросила его устроиться на работу. Об этом сообщается на сайте нацполиции региона.
По данным следствия, после просьбы 58-летней украинки между ней и проживающей с ней сыном разгорелся конфликт. В ходе ссоры 32-летний мужчина нанес матери удары кулаками и топором по голове, а затем оставил лежать на полу.
Труп украинки нашел сосед. Он же и вызвал полицию. В настоящее время подозреваемый в убийстве женщины задержан, начато уголовное производство.
Ранее сообщалось, что жительница города Актау в Казахстане травила насекомых и убила соседку с десятимесячным ребенком. Женщина, не предупредив соседей, продезинфицировала квартиру препаратом для уничтожения насекомых. В результате скончались двое, пострадали еще девять человек.
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Происшествия , Криминал , Актау , Райгородок
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