Голая женщина напала на телезвезду в Румынии

Голая женщина напала на ведущую румынского ТВ в прямом эфире. Незваная гостья ворвалась в студию и бросила в теледиву Мирелу Вайду большой камень. Об инциденте сообщает канал Antena 1 , на котором работает потерпевшая.

Нападение на Мирелу произошло накануне. Она вела шоу под названием Acces Direct на Antena 1. Передача шла в прямом эфире. Неожиданно в кадре возникла голая женщина. Она вбежала на съемочную площадку, швырнула огромный камень в теледиву, и с криком бросилась на нее. Камень пролетел мимо ведущей, физически она не пострадала. Два телеоператора устремились за агрессором и сумели обездвижить ее. Шоу было прервано на несколько минут.

Нападавшую передали полиции. Оказалось, что недавно её выписали из психиатрической больницы. В студию она попала через боковую дверь у входа на съемочную площадку. Это служебная дверь, куда выходят телевизионщики, чтобы сразу попасть на парковку. Войти в нее может любой, она не охраняется.

В Румынии многие сочли инцидент постановкой. Мирела Вайда говорит, что все было взаправду и она пережила сильнейший шок.

«Я хочу поблагодарить вас за слова поддержки. Я до сих пор в шоке, всю дорогу плакала. Если кто-то думает, что это шутка, то не желаю им пережить то, что я испытала. Потому что я видела смерть собственными глазами. В понедельник я смогу рассказать вам подробнее, что произошло», — заявила ведущая.