Голая женщина напала на телезвезду в Румынии

Голая женщина напала на ведущую румынского ТВ в прямом эфире. Незваная гостья ворвалась в студию и бросила в теледиву Мирелу Вайду большой камень. Об инциденте сообщает канал Antena 1, на котором работает потерпевшая.
Нападение на Мирелу произошло накануне. Она вела шоу под названием Acces Direct на Antena 1. Передача шла в прямом эфире. Неожиданно в кадре возникла голая женщина. Она вбежала на съемочную площадку, швырнула огромный камень в теледиву, и с криком бросилась на нее. Камень пролетел мимо ведущей, физически она не пострадала. Два телеоператора устремились за агрессором и сумели обездвижить ее. Шоу было прервано на несколько минут.
Нападавшую передали полиции. Оказалось, что недавно её выписали из психиатрической больницы. В студию она попала через боковую дверь у входа на съемочную площадку. Это служебная дверь, куда выходят телевизионщики, чтобы сразу попасть на парковку. Войти в нее может любой, она не охраняется.
В Румынии многие сочли инцидент постановкой. Мирела Вайда говорит, что все было взаправду и она пережила сильнейший шок.
«Я хочу поблагодарить вас за слова поддержки. Я до сих пор в шоке, всю дорогу плакала. Если кто-то думает, что это шутка, то не желаю им пережить то, что я испытала. Потому что я видела смерть собственными глазами. В понедельник я смогу рассказать вам подробнее, что произошло», — заявила ведущая.
Два года назад похожий случай произошел в Таиланде. «Рамблер» сообщал, что женщина с отверткой напала на телеведущую.