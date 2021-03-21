Раскрыто состояние избитой отцом 12-летней россиянки 

«Отец заставляет ее есть испорченную еду, кладет в суп барсучий жир и силой заставляет это есть. Хранит в туалетной комнате выпивку, в этот момент девочке запрещено ходить в туалет. Он ей говорит терпеть», — рассказала ее сестра.