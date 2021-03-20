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Москва

В Москве загорелось одно из зданий Измайловского кремля 

News.ru 1 час назад
На востоке Москвы загорелось одно из зданий Измайловского кремля. По предварительным данным, пострадавших нет.

Сообщение о возгорании по адресу: Измайловское шоссе, дом 73Ж, строение 1 поступило в 15:12. Здание разноуровневое, 1-3 этажное, деревянное. Возгорание на первом этаже, — сообщили РИА Новости в региональном МЧС.

Площадь пожара, а также что послужило его причиной, пока не уточняется.
Как писал NEWS.ru, причиной пожара в административно-бытовом здании на территории Сургута, в результате которого погиб один человек, а пострадали восемь, оказался поджог. Сообщение о пожаре спасатели получили в 04:15 утра (02:00 мск). Из здания, часть которого переоборудована под общежитие, были эвакуированы 25 человек. Площадь распространения огня составила 3,6 квадратных метра. Пожарные устраняли огонь на протяжении трёх часов. Как выяснилось позднее, здание поджёг 42-летний местный житель.
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Происшествия , Видео , МЧС , РИА Новости
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