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В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода

Майк Габриелян
20 марта 2021
Утечка топлива из нефтепровода произошла близ города Пугачев в Саратовской области. Об инциденте сообщает саратовское управление МЧС.
В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«20.03.2021 в 13.00 (мск) поступила информация об утечке нефтепродуктов из нефтепровода «Самара – Тихорецк». филиала АО «Транснефть – Приволга», - сказано в сообщении.
По данным спасателей, угрозы населенным пунктам и водоемам нет.
Нефтепровод принадлежит филиалу АО "Транснефть – Приволга". Отвечает за него Саратовское районное нефтепроводное управление (Саратовское РНУ). Его диаметр 1200 мм, глубина залегания - 1,5 метра. Он проходит между населенными пунктами Селезниха и Орловское.
От города Пугачева до населенного пункта Селезниха 30 км.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Закарпатье произошел прорыв на нефтепроводе «Дружба», в результате которого началась утечка нефти.
Происшествия,МЧС,Саратовская Область,
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