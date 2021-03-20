В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода

«20.03.2021 в 13.00 (мск) поступила информация об утечке нефтепродуктов из нефтепровода «Самара – Тихорецк». филиала АО «Транснефть – Приволга», - сказано в сообщении.
По данным спасателей, угрозы населенным пунктам и водоемам нет.
Нефтепровод принадлежит филиалу АО "Транснефть – Приволга". Отвечает за него Саратовское районное нефтепроводное управление (Саратовское РНУ). Его диаметр 1200 мм, глубина залегания - 1,5 метра. Он проходит между населенными пунктами Селезниха и Орловское.
От города Пугачева до населенного пункта Селезниха 30 км.
Ранее «Рамблер» сообщал, что в Закарпатье произошел прорыв на нефтепроводе «Дружба», в результате которого началась утечка нефти.