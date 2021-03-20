В Саратовской области произошла утечка топлива из нефтепровода

По данным спасателей, угрозы населенным пунктам и водоемам нет.

Нефтепровод принадлежит филиалу АО "Транснефть – Приволга". Отвечает за него Саратовское районное нефтепроводное управление (Саратовское РНУ). Его диаметр 1200 мм, глубина залегания - 1,5 метра. Он проходит между населенными пунктами Селезниха и Орловское.