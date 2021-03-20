Россиянку избивали в турецком отеле в течение двух дней

Как сообщалось ранее, 47-летняя россиянка познакомилась с гражданином Турции в социальных сетях. В средине марта она прилетела в Стамбул, чтобы встретиться с ним. Они поселились в отеле. Спустя время между парой возникли разногласия и мужчина начал избивать гражданку России в течение двух дней.