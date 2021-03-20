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Россиянку избивали в отеле в Турции

Газета.Ru
20 марта 2021
Российское генконсульство в Стамбуле помогло россиянке, которую избил гражданин Турции в отеле. Об этом сообщает ТАСС.
Россиянку избивали в турецком отеле в течение двух дней
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
«Наш сотрудник сразу же отправился в больницу, как только мы получили информацию об инциденте. Он посетил российскую гражданку неоднократно. Мы также оказали ей помощь с контактами в полиции», — рассказали в генконсульстве.
Там добавили, что нападавший задержан. Ожидается, что россиянка вылетит на родину 20 марта.
Как сообщалось ранее, 47-летняя россиянка познакомилась с гражданином Турции в социальных сетях. В средине марта она прилетела в Стамбул, чтобы встретиться с ним. Они поселились в отеле. Спустя время между парой возникли разногласия и мужчина начал избивать гражданку России в течение двух дней.
Пострадавшей удалось сбежать, когда турок вышел в магазин. Сотрудники отеля вызвали полицию, которые зафиксировали побои и доставили женщину в медучреждение.
Происшествия,Стамбул,Турция,
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