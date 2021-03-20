Скопинский маньяк хотел продать СМИ новые детали своих преступлений 

Скопинский маньяк Виктор Мохов , недавно освободившийся из мест заключения, хотел рассказать СМИ новые подробности своих преступлений за вознаграждение. Об этом сообщает телеканал RT.

Журналисты пытались связаться с Моховым, во время его нахождения в колонии, но он не соглашался на контакты со СМИ до августа 2020 года, когда сам связался с редакцией и изъявил желание выступить в телешоу. По его словам, он хотел «разоблачить Катю» ( Екатерина Жарова , одна из жертв маньяка), которую он «до сих пор любит». При этом особое внимание Мохов уделял сумме гонорара.

В первую очередь мне нужны деньги на ремонт дома и приобретение всего необходимого, много денег. Поэтому хотелось знать, на что могу рассчитывать. Я переписывался с некоторыми довольно известными журналистами, и они мне столько лапши на уши навешали, — приводит RT выдержку из письма Мохова.

Отмечается, что маньяк не требовал аванса, но хотел получить весь гонорар после освобождения. Так как платить ему никто не собирался, он перестал писать в редакцию.

Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку.

В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта. Однако, вместо того чтобы вернуться домой, как это предписывают правила, он отправился сниматься в телешоу, а затем, получив солидный гонорар, поехал отдыхать, сообщал NEWS.ru.