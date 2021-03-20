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Москва

Скопинский маньяк хотел продать СМИ новые детали своих преступлений 

Newsru.com 39 минут назад
Скопинский маньяк Виктор Мохов, недавно освободившийся из мест заключения, хотел рассказать СМИ новые подробности своих преступлений за вознаграждение. Об этом сообщает телеканал RT.
Журналисты пытались связаться с Моховым, во время его нахождения в колонии, но он не соглашался на контакты со СМИ до августа 2020 года, когда сам связался с редакцией и изъявил желание выступить в телешоу. По его словам, он хотел «разоблачить Катю» (Екатерина Жарова, одна из жертв маньяка), которую он «до сих пор любит». При этом особое внимание Мохов уделял сумме гонорара.

В первую очередь мне нужны деньги на ремонт дома и приобретение всего необходимого, много денег. Поэтому хотелось знать, на что могу рассчитывать. Я переписывался с некоторыми довольно известными журналистами, и они мне столько лапши на уши навешали, — приводит RT выдержку из письма Мохова.

Отмечается, что маньяк не требовал аванса, но хотел получить весь гонорар после освобождения. Так как платить ему никто не собирался, он перестал писать в редакцию.
Виктор Мохов в 2000 году похитил двух девушек 14 и 17 лет и заточил их в самодельном бункере на три с половиной года. Девушки стали секс-рабынями мужчины, одна из них родила от него троих детей, двое из которых выжили. Спастись похищенным удалось случайно, передав на волю записку.
Скопинский маньяк Виктор Мохов попытался оправдать свое преступление
В результате Мохов был осуждён и провёл в местах лишения свободы 17 лет. На свободу он вышел 3 марта. Однако, вместо того чтобы вернуться домой, как это предписывают правила, он отправился сниматься в телешоу, а затем, получив солидный гонорар, поехал отдыхать, сообщал NEWS.ru.
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Комментарии 5
Происшествия , Видео , Екатерина Жарова , Виктор Мохов
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