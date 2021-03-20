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На актера сериала "След" завели дело после угроз убийством инспектору ВАИ

Газета.Ruиещё 10
6 часов назад
Источник в правоохранительных органах рассказал о возбуждении уголовного дела в отношении актера сериала "След" Андрея Лаврова, который угрожал убийством инспектору военной автоинспекции (ВАИ) в Москве. Об этом сообщает ТАСС.
На звезду сериала "След" завели дело после угроз военному
Фото: Газета.RuГазета.Ru
Собеседник уточнил, что уголовное производство было инициировано по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", которая предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.
"Он отпущен под подписку о невыезде", - добавил источник.
Ранее стало известно, что 44-летнего актера сериала "След" задержали сотрудники правоохранительных органов. Как отмечалось, Лавров угрожал ножом-бабочкой сотруднику ВАИ на Котельнической набережной. Андрей Лавров известен по сериалу "След", где играет капитана Котова. Также он снимался в таких проектах, как "СОБР", "Балабол", "Кулагин и партнеры" и других.
Происшествия,Андрей Лавров,МВД,Москва,
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