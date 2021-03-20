На звезду сериала "След" завели дело после угроз военному

Собеседник уточнил, что уголовное производство было инициировано по статье "Угроза убийством или причинением тяжкого вреда здоровью", которая предполагает наказание в виде лишения свободы сроком до двух лет.

Ранее стало известно, что 44-летнего актера сериала "След" задержали сотрудники правоохранительных органов. Как отмечалось, Лавров угрожал ножом-бабочкой сотруднику ВАИ на Котельнической набережной. Андрей Лавров известен по сериалу "След", где играет капитана Котова. Также он снимался в таких проектах, как "СОБР", "Балабол", "Кулагин и партнеры" и других.