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Актер сериала «След» напал с ножом на военного в Москве

Lenta.ruиещё 7
32 минуты назад
Актер сериала «След» Андрей Лавров напал с ножом на инспектора военной автоинспекции (ВАИ) в центре Москвы. Об этом сообщает ТАСС в субботу, 20 марта, со ссылкой на источник в правоохранительных органах.
Актер сериала «След» напал с ножом на военного в Москве
Фото: kino-teatr.rukino-teatr.ru
44-летний мужчина пришел к инспектору ВАИ на Котельнической набережной и, держа в руке нож, стал выкрикивать угрозы убийством.
Прибывшие на место полицейские задержали Лаврова. Он дал признательные показания.
44-летний Андрей Лавров исполняет роль капитана Котова в телесериале «След». Также он сыграл в сериалах «Кулагин и партнеры», «Бункер, или ученые под землей», «Братья по-разному», «СОБР».
15 января российский актер, известный по фильму «На игре», Сергей Чирков напал на супругу в состоянии алкогольного опьянения. По словам его жены, он пытался ударить ее ножом, но в итоге порезал сам себя.
Происшествия,Сергей Чирков,Андрей Лавров,Москва,
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