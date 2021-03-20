Актер сериала «След» напал с ножом на военного в Москве

44-летний мужчина пришел к инспектору ВАИ на Котельнической набережной и, держа в руке нож, стал выкрикивать угрозы убийством.

44-летний Андрей Лавров исполняет роль капитана Котова в телесериале «След». Также он сыграл в сериалах «Кулагин и партнеры», «Бункер, или ученые под землей», «Братья по-разному», «СОБР».