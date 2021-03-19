Полиция нашла обокравшего умирающего военного мужчину

Полиция спустя девять месяцев нашла жителя Омска , который обокрал умирающего во время пробежки военнослужащего, сообщили в УМВД по Омской области.

По данным регионального УМВД, в июле 2020 года в отдел полиции поступило заявление от 31-летней жительницы Магнитогорска о краже сотового телефона ее умершего в Омске супруга. По данным полиции, в июле прошлого года 31-летний военнослужащий внезапно умер во время пробежки на спортивной площадке лицея № 25. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Камера видеонаблюдения на территории школы зафиксировала, как к умирающему мужчине подошли двое.

"Был запечатлен момент кражи — неизвестный человек похитил имущество и скрылся. Полицейские не обладали приметами гражданина, так как видео было низкого качества, однако розыскные мероприятия позволили установить личность злоумышленника", — говорится в сообщении УМВД по Омской области.

По подозрению в краже в пятницу 19 марта 2021 года в Омске оперативники задержали на очередной съёмной квартире 41-летнего омича, который не раз был судим за тяжкие преступления. Как удалось выяснить, похищенный у военнослужащего телефон стоимостью в пять тысяч рублей фигурант сломал и выбросил. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.