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Полиция в Омске нашла мужчину, который обокрал умирающего военнослужащего 

РИА Новости 1 час назад
Полиция нашла обокравшего умирающего военного мужчину
Фото: РИА Новости
Полиция спустя девять месяцев нашла жителя Омска, который обокрал умирающего во время пробежки военнослужащего, сообщили в УМВД по Омской области.
По данным регионального УМВД, в июле 2020 года в отдел полиции поступило заявление от 31-летней жительницы Магнитогорска о краже сотового телефона ее умершего в Омске супруга. По данным полиции, в июле прошлого года 31-летний военнослужащий внезапно умер во время пробежки на спортивной площадке лицея № 25. Было возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 158 УК РФ (кража). Камера видеонаблюдения на территории школы зафиксировала, как к умирающему мужчине подошли двое.

"Был запечатлен момент кражи — неизвестный человек похитил имущество и скрылся. Полицейские не обладали приметами гражданина, так как видео было низкого качества, однако розыскные мероприятия позволили установить личность злоумышленника", — говорится в сообщении УМВД по Омской области.

По подозрению в краже в пятницу 19 марта 2021 года в Омске оперативники задержали на очередной съёмной квартире 41-летнего омича, который не раз был судим за тяжкие преступления. Как удалось выяснить, похищенный у военнослужащего телефон стоимостью в пять тысяч рублей фигурант сломал и выбросил. Задержанному грозит до двух лет лишения свободы.
По данным сайта NGS55.ru, погибшего звали Артём Ермаков. Он был старшим лейтенантом, штурманом Воздушно-космических сил России. Как рассказали изданию родственники, Артём умер от остановки сердца, у него остались жена и трёхлетний сын.
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Происшествия , Артем Ермаков , МВД
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