Стало известно о пятой пострадавшей после ЧП в Химках

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Химках выросло до пяти. Ещё одна жительница была госпитализирована вечером 19 марта.

Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Химок.

«Оказалось, что бабушка упала с восьмого на седьмой этаж, её придавило шкафом. Под конец дня выяснилось, что женщина не может ходить», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли три человека, один из них ребёнок. Ещё четверо получили травмы различной степени тяжести.

Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.