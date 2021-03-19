Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Химках выросло до пяти 

Говорит Москва 20 минут назад
Стало известно о пятой пострадавшей после ЧП в Химках
Фото: РИА Новости
Число пострадавших при взрыве газа в жилом доме в Химках выросло до пяти. Ещё одна жительница была госпитализирована вечером 19 марта.
Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе администрации Химок.

«Оказалось, что бабушка упала с восьмого на седьмой этаж, её придавило шкафом. Под конец дня выяснилось, что женщина не может ходить», — сказал собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что в результате взрыва погибли три человека, один из них ребёнок. Ещё четверо получили травмы различной степени тяжести.
Возбуждено уголовное дело об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.
Видео дня. Ухажер подарил Муцениеце машину за 10 миллионов
Говорит Москва: последние новости
Суд продлил домашний арест Любови Соболь и Олегу Навальному до 23 июня Суд продлил домашний арест Любови Соболь и Олегу Навальному до 23 июня После взрыва в жилом доме в Химках возбудили уголовное дело После взрыва в жилом доме в Химках возбудили уголовное дело МЧС завершило работы на месте взрыва в подмосковных Химках МЧС завершило работы на месте взрыва в подмосковных Химках
Происшествия , Московская область , Химки
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Получай, собачатина!»: россиянка избила дочь из-за мужа
01:19
«Получай, собачатина!»: россиянка избила дочь из-за мужа
Происшествия Криминал
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
00:32
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
Происшествия
Украинцы вербовали россиян для терактов в России
00:57
Украинцы вербовали россиян для терактов в России
Происшествия Криминал
Правительственное авто сбило ребенка в Петербурге
00:26
Правительственное авто сбило ребенка в Петербурге
Происшествия
Вертолет с туристами рухнул в море на глазах у людей
00:04
Вертолет с туристами рухнул в море на глазах у людей
Происшествия Азия
«Очень довольный будешь»: таксист домогался клиентки
01:26
«Очень довольный будешь»: таксист домогался клиентки
Происшествия
Невеста едва не сгорела в лимузине по дороге на свадьбу
00:08
Невеста едва не сгорела в лимузине по дороге на свадьбу
Происшествия Пожары
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
00:39
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
Происшествия Новости Москвы
Красноармеец прошелся по рельсам в столичном метро
00:20
Красноармеец прошелся по рельсам в столичном метро
Происшествия Новости Москвы
В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
00:19
В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение