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В Москве вынесли приговор мужчине, ударившему ногой росгвардейца 

РИА Новости 33 минуты назад
В Москве осудили ударившего росгвардейца мужчину 23 января
Фото: РИА Новости
Тверской суд Москвы во вторник приговорил к двум годам колонии общего режима Тимура Салихова по делу о нападении на росгвардейца на несогласованной акции 23 января, сообщила РИА Новости пресс-секретарь суда Ольга Бондарева.

"Шестнадцатого марта 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор о признании Тимура Салихова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти — ред.), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщили в суде.

По данным СК, Салихов 23 января 2021 года у Страстного бульвара в Москве во время участия в несогласованной акции несколько раз ударил сотрудника Росгвардии ногой в голову, после чего скрылся. На видеозаписи, которую опубликовало ведомство, молодой человек признался, что участвовал в драке с правоохранителем, и объяснил это тем, что "попал под влияние толпы". Молодой человек также попросил прощения.
Несогласованные протестные акции прошли 23 января в разных городах России и продолжились 31-го числа, несмотря на многочисленные предупреждения властей, в том числе об опасности заражения COVID-19. Кроме того, несогласованные акции прошли в Москве 2 февраля во время и после заседания в Мосгорсуде по делу Алексея Навального.
Впоследствии правоохранительные органы возбудили несколько уголовных дел, в том числе о перекрытии дорог (статья 267 УК РФ), нарушении санитарно-эпидемиологических правил (статья 236 УК РФ), применении насилия к представителям власти (статья 318 УК РФ), хулиганстве (статья 213 УК РФ), порче имущества (статья 167 УК РФ) и вовлечении несовершеннолетних в совершение противоправных действий (статья 151.2 УК РФ).
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Происшествия , Ольга Бондарева , Алексей Навальный , Тимур Салихов , Росгвардия , Мосгорсуд , МВД , ФСИН , РИА Новости
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