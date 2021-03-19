В Москве осудили ударившего росгвардейца мужчину 23 января

"Шестнадцатого марта 2021 года Тверским районным судом города Москвы вынесен приговор о признании Тимура Салихова виновным в совершении преступления, предусмотренного частью 1 статьи 318 УК РФ (применение насилия, не опасного для жизни или здоровья, в отношении представителя власти — ред.), ему назначено наказание в виде лишения свободы сроком на два года с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима", — сообщили в суде.