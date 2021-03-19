Экс министра экономики обманули на 11 млн рублей

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Все семь задержанных подозреваются в незаконном присвоении денег гражданина 1944 года рождения.

Под предлогом блокировки банковских счетов злоумышленники обманом похитили 89 тысяч долларов и 51 тысячу евро, что в сумме равняется примерно 11,1 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.

Яков Уринсон занимал должность министра экономики Российской Федерации в 1997-1998 годах.