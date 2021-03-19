Экс министра экономики обманули на 11 млн рублей

В подмосковных Химках задержали семь человек, подозреваемых в мошенничестве, сообщает «Подмосковье Сегодня».
Один из задержанных — инспектор ДПС ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское в звании младшего лейтенанта полиции. Остальные шесть задержанных — безработные.
Все семь задержанных подозреваются в незаконном присвоении денег гражданина 1944 года рождения.
По информации Life, пострадавший — советник председателя правления »Роснано» и бывший министр экономики РФ Яков Уринсон.
Под предлогом блокировки банковских счетов злоумышленники обманом похитили 89 тысяч долларов и 51 тысячу евро, что в сумме равняется примерно 11,1 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Яков Уринсон занимал должность министра экономики Российской Федерации в 1997-1998 годах.
Ранее, как сообщал «Рамблер», правоохранительные органы задержали 11 человек, подозреваемых в хищении более 10 миллиардов рублей у компаний, входящих в ПАО «Россети». Задержанным предъявлено обвинение «в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе».