Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Мошенники обманули экс министра экономики на 11 млн рублей 

Вероника Полынина 14 минут назад
Экс министра экономики обманули на 11 млн рублей
Фото: ТАСС
В подмосковных Химках задержали семь человек, подозреваемых в мошенничестве, сообщает «Подмосковье Сегодня».
Один из задержанных — инспектор ДПС ГИБДД МУ МВД России «Пушкинское в звании младшего лейтенанта полиции. Остальные шесть задержанных — безработные.
Все семь задержанных подозреваются в незаконном присвоении денег гражданина 1944 года рождения.
По информации Life, пострадавший — советник председателя правления »Роснано» и бывший министр экономики РФ Яков Уринсон.
Под предлогом блокировки банковских счетов злоумышленники обманом похитили 89 тысяч долларов и 51 тысячу евро, что в сумме равняется примерно 11,1 миллиона рублей.
Возбуждено уголовное дело по статье о мошенничестве в особо крупном размере.
Яков Уринсон занимал должность министра экономики Российской Федерации в 1997-1998 годах.
Ранее, как сообщал «Рамблер», правоохранительные органы задержали 11 человек, подозреваемых в хищении более 10 миллиардов рублей у компаний, входящих в ПАО «Россети». Задержанным предъявлено обвинение «в мошенничестве в особо крупном размере и участии в преступном сообществе».
Видео дня. Ухажер подарил Муцениеце машину за 10 миллионов
Комментарии 2
Происшествия , Яков Уринсон , Роснано , Россети , ГИБДД , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Получай, собачатина!»: россиянка избила дочь из-за мужа
01:19
«Получай, собачатина!»: россиянка избила дочь из-за мужа
Происшествия Криминал
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
00:32
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
Происшествия
Украинцы вербовали россиян для терактов в России
00:57
Украинцы вербовали россиян для терактов в России
Происшествия Криминал
Правительственное авто сбило ребенка в Петербурге
00:26
Правительственное авто сбило ребенка в Петербурге
Происшествия
Вертолет с туристами рухнул в море на глазах у людей
00:04
Вертолет с туристами рухнул в море на глазах у людей
Происшествия Азия
«Очень довольный будешь»: таксист домогался клиентки
01:26
«Очень довольный будешь»: таксист домогался клиентки
Происшествия
Невеста едва не сгорела в лимузине по дороге на свадьбу
00:08
Невеста едва не сгорела в лимузине по дороге на свадьбу
Происшествия Пожары
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
00:39
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
Происшествия Новости Москвы
Красноармеец прошелся по рельсам в столичном метро
00:20
Красноармеец прошелся по рельсам в столичном метро
Происшествия Новости Москвы
В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
00:19
В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение