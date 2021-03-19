Российского полицейского обвинили в хищении жилья 

На Камчатке бывшего полицейского обвинили в мошенничестве с жильем. Следователи предполагают, что россиянин в 2015 году, будучи сотрудником правоохранительных органов , похитил квартиру у злоупотреблявшего алкоголем мужчины. Об этом сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета.

Согласно материалам уголовного дела, злоумышленник намеренно подыскал жертву из числа социально неблагополучных и убедил мужчину продать принадлежавшую ему квартиру общей площадью около 37 квадратных метров, расположенную в краевом центре. Россиянин нуждался в деньгах, поэтому согласился на предложение полицейского.

Обвиняемый лично не участвовал в сделке — он организовал заключение договора купли-продажи квартиры по доверенности через двух знакомых ему женщин. Квартиру пострадавшего якобы продали за 2,3 миллиона рублей. На самом деле сделка была фиктивной, и никаких денег мужчина не получил.

В настоящее время уголовное дело передано прокурору, решается вопрос об утверждении обвинительного заключения и передаче материалов в суд для рассмотрения по существу.