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Российского полицейского обвинили в хищении жилья 

Lenta.ru 19 марта 2021
Российского полицейского обвинили в хищении жилья
Фото: Ирина Бужор / «Коммерсантъ»
На Камчатке бывшего полицейского обвинили в мошенничестве с жильем. Следователи предполагают, что россиянин в 2015 году, будучи сотрудником правоохранительных органов, похитил квартиру у злоупотреблявшего алкоголем мужчины. Об этом сообщается на сайте краевого управления Следственного комитета.
Согласно материалам уголовного дела, злоумышленник намеренно подыскал жертву из числа социально неблагополучных и убедил мужчину продать принадлежавшую ему квартиру общей площадью около 37 квадратных метров, расположенную в краевом центре. Россиянин нуждался в деньгах, поэтому согласился на предложение полицейского.
Обвиняемый лично не участвовал в сделке — он организовал заключение договора купли-продажи квартиры по доверенности через двух знакомых ему женщин. Квартиру пострадавшего якобы продали за 2,3 миллиона рублей. На самом деле сделка была фиктивной, и никаких денег мужчина не получил.
В настоящее время уголовное дело передано прокурору, решается вопрос об утверждении обвинительного заключения и передаче материалов в суд для рассмотрения по существу.
В минувшем феврале двух московских участковых заподозрили в аферах с квартирами умершего жителя столицы. Предположительно, они похитили принадлежавшие москвичу жилые помещения в домах на улицах Новочеремушкинской и Интернациональной. Следователям предстоит выяснить, каким именно образом удалось реализовать чужую недвижимость.
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Происшествия , Громкие уголовные дела , МВД
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