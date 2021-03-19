Тела женщины и ее мужа нашли в поселке под Новосибирском

Тела женщины и ее мужа обнаружили в квартире в поселке Линёво под Новосибирском , несколькими часами ранее женщина звонила в полицию с просьбой о помощи, а в 2011 и 2015 годах подавала на мужа заявления об угрозе убийством, сообщает в пятницу ГУМВД по Новосибирской области

По данным главка, 18 марта в 10.41 (06.41 мск) в полицию через оператора 112 поступило сообщение от женщины 1988 года рождения с просьбой о помощи. Через девять минут к квартире прибыл полицейский, но ему никто не открыл и не отвечал. Соседка сказала, что посторонних звуков не слышала.

"В связи с чем основания для вскрытия двери отсутствовали. По факту обращения в установленном порядке был зарегистрирован материал для проведения проверки", — говорится в сообщении.

В 14.20 (10.20 мск) того же дня в полицию поступило сообщение об обнаружении в этой квартире двух тел — ранее звонившей женщины и ее мужа. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"Начальником ГУМВД России по Новосибирской области назначено проведение проверки, направленной на установление полноты принятых мер правоохранителями при отработке поступившего вызова", — сообщили в главке.

При этом в ГУМВД отметили, что в 2011 и 2015 годах женщина писала в полицию заявления "по поводу конфликта в семье".

Полицейские в обоих случаях возбуждали дела об угрозе убийством.