Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

В поселке под Новосибирском нашли тела женщины и ее мужа 

РИА Новости 37 минут назад
Тела женщины и ее мужа нашли в поселке под Новосибирском
Фото: РИА Новости
Тела женщины и ее мужа обнаружили в квартире в поселке Линёво под Новосибирском, несколькими часами ранее женщина звонила в полицию с просьбой о помощи, а в 2011 и 2015 годах подавала на мужа заявления об угрозе убийством, сообщает в пятницу ГУМВД по Новосибирской области.
По данным главка, 18 марта в 10.41 (06.41 мск) в полицию через оператора 112 поступило сообщение от женщины 1988 года рождения с просьбой о помощи. Через девять минут к квартире прибыл полицейский, но ему никто не открыл и не отвечал. Соседка сказала, что посторонних звуков не слышала.

"В связи с чем основания для вскрытия двери отсутствовали. По факту обращения в установленном порядке был зарегистрирован материал для проведения проверки", — говорится в сообщении.

В 14.20 (10.20 мск) того же дня в полицию поступило сообщение об обнаружении в этой квартире двух тел — ранее звонившей женщины и ее мужа. Возбуждено уголовное дело по статье "Убийство".

"Начальником ГУМВД России по Новосибирской области назначено проведение проверки, направленной на установление полноты принятых мер правоохранителями при отработке поступившего вызова", — сообщили в главке.

При этом в ГУМВД отметили, что в 2011 и 2015 годах женщина писала в полицию заявления "по поводу конфликта в семье".
Полицейские в обоих случаях возбуждали дела об угрозе убийством.

"Расследованные сотрудниками полиции уголовные дела были направлены в суд, где они были прекращены в связи с примирением сторон", — добавили в главке МВД.

Видео дня. Ухажер подарил Муцениеце машину за 10 миллионов
Последние новости
Аксенов рассказал о жителях Крыма, недовольных воссоединением с Россией Аксенов рассказал о жителях Крыма, недовольных воссоединением с Россией Захарова рассказала, как Китай отреагировал на "американское хамство" Захарова рассказала, как Китай отреагировал на "американское хамство" Врачи назвали два симптома высокого уровня холестерина в крови Врачи назвали два симптома высокого уровня холестерина в крови
Комментарии 1
Происшествия , МВД
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Получай, собачатина!»: россиянка избила дочь из-за мужа
01:19
«Получай, собачатина!»: россиянка избила дочь из-за мужа
Происшествия Криминал
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
00:32
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
Происшествия
Украинцы вербовали россиян для терактов в России
00:57
Украинцы вербовали россиян для терактов в России
Происшествия Криминал
Правительственное авто сбило ребенка в Петербурге
00:26
Правительственное авто сбило ребенка в Петербурге
Происшествия
Вертолет с туристами рухнул в море на глазах у людей
00:04
Вертолет с туристами рухнул в море на глазах у людей
Происшествия Азия
«Очень довольный будешь»: таксист домогался клиентки
01:26
«Очень довольный будешь»: таксист домогался клиентки
Происшествия
Невеста едва не сгорела в лимузине по дороге на свадьбу
00:08
Невеста едва не сгорела в лимузине по дороге на свадьбу
Происшествия Пожары
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
00:39
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
Происшествия Новости Москвы
Красноармеец прошелся по рельсам в столичном метро
00:20
Красноармеец прошелся по рельсам в столичном метро
Происшествия Новости Москвы
В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
00:19
В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение