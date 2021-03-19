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На Украине избили ветерана АТО 

Lenta.ru 39 минут назад
На Украине избили ветерана АТО
Фото: страница Демьяна Ганула в Facebook
На Украине избили ветерана Антитеррористической операции (АТО) в Донбассе. Инцидент случился в Одессе, передает УНИАН.
Бывший участник АТО после демобилизации работал курьером почтовой службы. 18 марта он передал посылку клиенту, после чего на него напали пять человек. Четверо из них были в форме охранников.
Ветерану сломали нос и порезали шины служебного автомобиля. Сообщается, что избили его из-за парковочного места.
Полиция возбудила уголовное дело. Другие участники АТО вышли на акцию протеста. Они требуют лишить фирму лицензии.
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Происшествия , УНИАН , Одесса
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