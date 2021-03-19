На простившую насильника россиянку завели дело

Жертва насильника решила «простить» своего обидчика, она изменила показания, а после этого сама стала фигуранткой уголовного дела и теперь ждет приговора.
Летом прошлого года в центре Москвы
нашли девушку, она была сильно избита, вся одежда разорвана и перепачкана в крови. Ее срочно доставили в больницу, где она ещё несколько дней пролежала без сознания. За это время полицейские просмотрели видео с камер наблюдения, опросили свидетелей и смогли найти подозреваемого.
Оказалось, что пострадавшая в баре познакомилась с компанией мужчин. Один из них позвал девушку на улицу покурить, напал на нее и изнасиловал. Когда пострадавшая пришла в себя, она опознала насильника, но в ходе следствия «передумала». Она решила простить обидчика и заявила, что всё произошедшее было по взаимному согласию. Правда, менять что-то уже было поздно. На камерах видеонаблюдения было хорошо видно, что жертва сопротивлялась, а обидчик жестоко избивал ее, свидетелей тоже было не мало, да и по закону сделать было ничего нельзя.
В итоге, мужчина получил пять с половиной лет колонии. А жертва она тоже стала фигуранткой уголовного дела. Её обвинили по статье «Заведомо ложные показания», и теперь она тоже ждёт приговора.