В мире
Новости Москвы
Политика
Общество
Происшествия
Наука и техника
Шоу-бизнес
Армия
Статьи
Почта

Простить насильника  и самой оказаться на скамье подсудимых

Аргументы Неделииещё 1
24 минуты назад
Жертва насильника решила «простить» своего обидчика, она изменила показания, а после этого сама стала фигуранткой уголовного дела и теперь ждет приговора.
На простившую насильника россиянку завели дело
Фото: depositphotos.comdepositphotos.com
Летом прошлого года в центре Москвы нашли девушку, она была сильно избита, вся одежда разорвана и перепачкана в крови. Ее срочно доставили в больницу, где она ещё несколько дней пролежала без сознания. За это время полицейские просмотрели видео с камер наблюдения, опросили свидетелей и смогли найти подозреваемого.
Оказалось, что пострадавшая в баре познакомилась с компанией мужчин. Один из них позвал девушку на улицу покурить, напал на нее и изнасиловал. Когда пострадавшая пришла в себя, она опознала насильника, но в ходе следствия «передумала». Она решила простить обидчика и заявила, что всё произошедшее было по взаимному согласию. Правда, менять что-то уже было поздно. На камерах видеонаблюдения было хорошо видно, что жертва сопротивлялась, а обидчик жестоко избивал ее, свидетелей тоже было не мало, да и по закону сделать было ничего нельзя.
В итоге, мужчина получил пять с половиной лет колонии. А жертва она тоже стала фигуранткой уголовного дела. Её обвинили по статье «Заведомо ложные показания», и теперь она тоже ждёт приговора.
Происшествия,Москва,
6
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияСтатьиИгрыВидеоТестыФотоПодкасты
Финансы
Сравнение кредитовЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
КарантинМодаКрасотаЛюбовьЗвёздыЕдаПсихологияФотоТестыГороскопыФорумДом и садДетиЗдоровьеВидеоСвоими руками
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
Премьер-лигаФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спорта
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыБортжурналПДДЭкзамен
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Промокоды
Wildberries RUOzonБеруApteka.ruAliexpress
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникИменаГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыВанга2020 годЛунный календарьГаданияДизайн человекаРетроградный МеркурийПсихологияВосточный гороскопСонникЗодиакКалендарь Майя2021 годИменаНумерология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЗаграницаЛайфхакиПутеводители