Суд продлил домашний арест Любови Соболь и Олегу Навальному до 23 июня. Аналогичный срок назначен ещё двоим фигурантам «санитарного дела» — муниципальным депутатам Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу. Они не смогут покидать свои дома и пользоваться интернетом ещё три месяца.
Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, передаёт РИА Новости.
По делу проходят десять сторонников оппозиционера Алексея Навального, им вменяют подстрекательство к нарушению санитарных норм во время несанкционированной акции 23 января.
Накануне инстанция продлила домашний арест пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш, участнице Pussy Riot Марии Алёхиной, координатору московского штаба Навального Олегу Степанову и муниципальному депутату Дмитрию Барановскому.