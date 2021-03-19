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Москва

Суд продлил домашний арест Любови Соболь и Олегу Навальному до 23 июня 

Говорит Москва 1 час назад
Суд продлил домашний арест Любови Соболь
Фото: ТАСС
Суд продлил домашний арест Любови Соболь и Олегу Навальному до 23 июня. Аналогичный срок назначен ещё двоим фигурантам «санитарного дела» — муниципальным депутатам Людмиле Штейн и Константину Янкаускасу. Они не смогут покидать свои дома и пользоваться интернетом ещё три месяца.
Об этом сообщила журналистам пресс-секретарь Басманного суда Ирина Софинская, передаёт РИА Новости.
По делу проходят десять сторонников оппозиционера Алексея Навального, им вменяют подстрекательство к нарушению санитарных норм во время несанкционированной акции 23 января.
Накануне инстанция продлила домашний арест пресс-секретарю Навального Кире Ярмыш, участнице Pussy Riot Марии Алёхиной, координатору московского штаба Навального Олегу Степанову и муниципальному депутату Дмитрию Барановскому.
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Происшествия , Константин Янкаускас , Алексей Навальный , Кира Ярмыш , Олег Степанов , Мария Алехина , Олег Навальный , Любовь Соболь , Дмитрий Барановский
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