Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва

Разработчика «Бурана» обвинили в заказном убийстве 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Разработчика «Бурана» обвинили в заказном убийстве
Фото: РИА Новости
Разработчику многоразового космического орбитального корабля-ракетоплана «Буран» Александру Кибальченко предъявили обвинение в заказе и организации убийства бывшего зятя в Москве, сообщил его адвокат Александр Карабанов.

«Разработчик «Бурана» 63-летний профессор, доктор технических наук Александр Кибальченко категорически отвергает обвинение в организации похищения с целью убийства», — передает ТАСС сообщение адвоката.

По версии следствия, 4 марта на улице Маршала Тухачевского в столице четверо мужчин с помощью электрошокера насильно посадили мужчину в автомобиль, вывезли в подмосковный Красногорск и убили. Изначально фигурантам предъявили обвинение по ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство, сопряженное с похищением человека»), позже им дополнительно инкриминировали признак «из корыстных побуждений или по найму», затем «похищение человека». В настоящее время все они находятся в СИЗО. Следствие полагает, что Кибальченко заказал убийство бывшего зятя из-за споров при разводе с его дочерью. Уточняется, что профессор отдал за убийство 50 тыс. долларов.
В январе Следственный комитет рассказал о случаях заказных убийств за криптовалюту.
Видео дня. Ухажер подарил Муцениеце машину за 10 миллионов
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Зафиксирован первый случай смерти после вакцины BioNTech Зафиксирован первый случай смерти после вакцины BioNTech Расстрелявший пятерых человек под Рязанью частично признал вину Расстрелявший пятерых человек под Рязанью частично признал вину ФСБ задержала в России сжегших копию Знамени Победы украинских радикалов ФСБ задержала в России сжегших копию Знамени Победы украинских радикалов
Комментарии 20
Происшествия , Красногорск , Москва , Московская область
Читайте также
Новости партнеров
Видео
«Получай, собачатина!»: россиянка избила дочь из-за мужа
01:19
«Получай, собачатина!»: россиянка избила дочь из-за мужа
Происшествия Криминал
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
00:32
После взрыва в Химках из-под завалов спасли ребенка
Происшествия
Украинцы вербовали россиян для терактов в России
00:57
Украинцы вербовали россиян для терактов в России
Происшествия Криминал
Правительственное авто сбило ребенка в Петербурге
00:26
Правительственное авто сбило ребенка в Петербурге
Происшествия
Вертолет с туристами рухнул в море на глазах у людей
00:04
Вертолет с туристами рухнул в море на глазах у людей
Происшествия Азия
«Очень довольный будешь»: таксист домогался клиентки
01:26
«Очень довольный будешь»: таксист домогался клиентки
Происшествия
Невеста едва не сгорела в лимузине по дороге на свадьбу
00:08
Невеста едва не сгорела в лимузине по дороге на свадьбу
Происшествия Пожары
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
00:39
Машина скорой помощи сбила женщину в Москве
Происшествия Новости Москвы
Красноармеец прошелся по рельсам в столичном метро
00:20
Красноармеец прошелся по рельсам в столичном метро
Происшествия Новости Москвы
В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
00:19
В девятиэтажке в Химках прогремел взрыв
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2021
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение