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В Ростове-на-Дону вынужденно сел самолет из Антальи 

РИА Новости 45 минут назад
Самолет из Антальи вынужденно сел в Ростове-на-Дону
Фото: РИА Новости
Самолет авиакомпании "Уральские авиалинии", летевший из турецкой Антальи в Москву, вынужденно приземлился в аэропорту Ростова-на-Дону по технической причине, сообщает в пятницу пресс-служба перевозчика.

"Airbus A321, выполнявший рейс 3002 по маршруту Анталья-Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине. Посадка прошла благополучно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают технические специалисты.
Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", на борту находились 194 пассажира. Сейчас решается вопрос, нужен ли резервный борт для их доставки в Москву.
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Происшествия , Уральские авиалинии , РИА Новости
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