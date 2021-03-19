Самолет из Антальи вынужденно сел в Ростове-на-Дону

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"Airbus A321, выполнявший рейс 3002 по маршруту Анталья-Москва (Домодедово), совершил вынужденную посадку в Ростове-на-Дону по технической причине. Посадка прошла благополучно", — говорится в сообщении.

Отмечается, что на месте работают технические специалисты.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе "Уральских авиалиний", на борту находились 194 пассажира. Сейчас решается вопрос, нужен ли резервный борт для их доставки в Москву.