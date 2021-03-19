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Расстрелявший пятерых человек под Рязанью частично признал вину

Деловая газета "Взгляд"
9 минут назад
Обвиняемый в убийстве пятерых человек в Елатьме Рязанской области Антон Франчиков частично признал свою вину, сообщила пресс-служба Рязанского областного суда.
Расстрелявший людей под Рязанью частично признал вину
Фото: © ok.ru© ok.ru
«Закончилось первое заседание по делу. Суд допросил шестерых потерпевших. Подсудимый вину признает частично. О дате следующего судебного заседания будет известно позже», – сообщили в пресс-службе суда, передает ТАСС.
Как сообщалось ранее, 4 апреля Антон Франчиков 1988 года рождения, с балкона своего дома «сделал замечание компании молодых людей, которые громко разговаривали на улице под его окнами». Началась словесная перепалка. Мужчина взял «одноствольное гладкоствольное охотничье ружье», вышел в подъезд и «произвел выстрелы в четырех молодых людей и женщину».От полученных ранений они умерли на месте.
По факту совершения преступления было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ («Убийство двух и более лиц»). В ходе допросов на стадии следствия мужчина подтвердил, что действительно произвел выстрелы в людей в целях необходимой обороны.
Происшествия,ИТАР-ТАСС,Рязанская Область,Рязань,
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